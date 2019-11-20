Станислав Черчесов об отборе на Евро-2020: «Старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги квалификационного раунда Чемпионата Европы 2020 года.

Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку.

« Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол. До встречи на ЕВРО!» – написал главный тренер сборной России на своей странице в Instagram.

Напомним, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной. Игра прошла на олимпийском стадионе в Серравалле. В составе сборной Росси отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба намерен забить в ворота национальной команды Сан-Марино семь голов.