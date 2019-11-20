Матч «Зенит» и «Рубин» обслужит Сергей Иванов

Матч «Зенит» и «Рубин» обслужит Сергей Иванов
Арбитр Сергей Иванов. Фото: fc-zenit.ru

Арбитр Сергей Иванов назначен на матч «Зенит» — «Рубин» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги.

Помогут ему ассистенты из Москвы Антон Аверьянов и Антон Кобзев. Резервным судьей назначен еще один москвич Павел Шадыханов, а инспектором матча выступит Вячеслав Харламов, также представляющий Москву.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Рубином» состоится 23 ноября в 14:00 в мск. Встреча пройдет на Казань Арене.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит». Тренер заявил, что сразу же после освобождения Кокорина из заключения, где он провел около года, тренер позвонил ему с предложением вернуться в петербургский клуб.

"Зенит" рпл рубин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Неудачный дрифт: На Беляевском мосту Volkswagen влетел в ограждение
Эксперт прокомментировал инициативу Госдумы установить минимальную цену на ...
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
Матч «Зенит» и «Рубин» обслужит Сергей Иванов
Водитель Infiniti пострадал в тройном ДТП на Руставели
Станислав Черчесов об отборе на Евро-2020: «Старались не только выполнить ...
«Не дошла квартал до дома». Сбитая троллейбусом на Загородном девушка ...