В США впервые человека ввели в состояние анабиоза

В США впервые человека ввели в состояние анабиоза
Метод ввели эксперементально. Фото:pixabay

Врачам из США впервые удалось ввести человека в анабиоз.

Работники университета Мэриленда смогли ввести в состояние анабиоза как минимум одного человека, сообщили New Scientist. Данная методика была в включена в комплекс реанимационных мероприятий. Люди с травмами, которые угрожают жизни, если их доставляют в университетский медицинский центр в Балтиморе, могут рассчитывать на проведение данного комплекса мероприятий.

В состоянии анабиоза мозговая деятельность человека почти полностью прекращается, а температура тела понижается до 10-15 градусов Цельсия, кровь заменяется физраствором, температура которого близка к нулю. После отключения пациента от системы охлаждения у врачей есть 2 часа на остановку причин кровопотери. После проведенных мероприятий у человека вновь восстанавливают температуру тела и пробуют запустить работу сердца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что врач-диетолог назвала наименее вредные сладости.

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