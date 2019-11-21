В США разработали новую методику «электронной медитации»

Учеными из США было принято решение об объединении стимуляции головного мозга с медитацией. Исследование проводилось в Медицинском университете Южной Каролины.

В электронной медитации tDCS электрический ток с низкой силой посылается через кожу человека к определенным зонам мозга, которые задействованый в данном процессе.

С помощью данного метода медитация становится более эффективной даже для людей, которые только начинают ей заниматься. О данной методике сообщили eurekalert.org.

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