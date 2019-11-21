Петербургская компания построила предприятие в Финляндии за 3 млн евро

Компания «Аргус-Спектр» построила завод на территории финского города Савонлинна. Предприятие будет специализироваться на производстве средств пожарной безопасности.

Планируется, что ежегодно производство будет выпускать около 500 тысяч пожарных сигнализаций. Как пишет РБК, в создание и развитие завода инвестировали около трех миллионов евро. В проект вложились, в том числе, инвесторы из Японии, Великобритании и Арабских Эмиратов.

Генеральный директор «Аргус-Спектра» Михаил Левчук отметил, что стороны уже заключили необходимые соглашения. Торжественная церемония открытия завода состоится 11 декабря текущего года. Однако первые партии товара сойдут с конвейеров только в январе 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил план участка для строительства «Таурас-Феникс».