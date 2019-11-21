В Калининском районе автомобиль наехал на подростка

В Калининском районе автомобиль наехал на подростка
Водитель скрылся. Фото:pixabay

В Калининском районе Санкт-Петербурга у дома №40 на улице Бутлерова днем, 20 ноября, водитель наехал на пешехода.

Работники УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на подростка, который переходил пешеходный переход. После совершения преступления водитель скрылся.

Подросток получил легкие травмы. Водитель объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о то, что в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате аварии пострадал мужчина, управлявший Infiniti. Он получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

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