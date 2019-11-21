В петербургском «Максидоме» на ребенка упал шкаф

В петербургском &#171;Максидоме&#187; на ребенка упал шкаф
Шкаф упал на ребенка в отделе мебели. Фото: pixabay.com

В Петербурге в отделе мебели магазина ООО «Максидом» на ребенка упал шкаф. Девочка получила перелом бедра и ушиб головы.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Как сообщает прокуратура Петербурга, продавец не обеспечил механическую безопасность мебели необходимым уровнем устойчивости.В результате ребенок получил травмы.

В ходе проверки ведомство выявило в работе ООО «Максидом» нарушения закона о защите прав потребителей. Администрации компании внесено представление об устранении нарушения. Документ находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге маленький ребенок упал в люк у одного из домов на проспекте Космонавтов. Малыш провалился в отверстие, наступив на крышку. Выбраться ему помогли мать и случайная прохожая. По факту произошедшего была организована доследственная проверка.

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