Следователи начали проверку после падения ребенка в люк в Петербурге

Следователи начали проверку после падения ребенка в люк в Петербурге
Падение ребенка в люк попало на видео. Скриншот: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге началась доследственная проверка по факту падения ребенка в люк. Малыш провалился в отверстие, наступив на крышку.

Проверка началась после размещения информации о падении ребенка в ряде СМИ, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Установлено, что ребенок провалился в люк у одного из домов на проспекте Космонавтов. Выбраться ему помогли мать и случайная прохожая. Информация о состоянии ребенка не поступала.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проверку по факту падения ребенка в люк начала прокуратура Московского района Петербурга. Ведомство намерено дать оценку действий лиц, которые несут ответственность за эксплуатацию люка на Космонавтов.

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