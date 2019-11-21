В Госдуме прокомментировали слова сенатора США по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ответил на заявление сенатора США Теда Крузао возможном введении санкций в отношении компаний, которые строят газопровод «Северный поток — 2».

Дмитрий Новиков отметил, что «Северный поток — 2» обеспечит энергоснабжение Европы.

«Россия предложила условия, которые весьма интересны европейским партнерам, и никаких оснований — ни формальных, ни практических, чтобы тормозить заключенные соглашения, нет», — сказал он, сообщает РИА «Новости».

Он отметил также, что общий экономический интерес позволит преодолеть «политические препятствия, которые чинятся Вашингтоном».

Накануне американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.