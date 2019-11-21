Житель Петербурга незаконно прописал у себя 13 мигрантов

Житель Петербурга незаконно прописал у себя 13 мигрантов
Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Житель Петербурга за деньги прописал у себя 13 граждан республики Узбекистан.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, обвиняемый фиктивно поставил на миграционный учет 13 граждан республики Узбекистан, которые фактически по адресу проживать не собирались.

В качестве вознаграждения за фиктивную постановку на миграционный учет злоумышленник получил по 100 рублей за каждого из 13 иностранцев.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники прокуратуры Колпинского района проверили кафе «Шашлык Хаус» по улице Ремизова на соблюдение закона. Оказалось, что нелегалы, работающие в кафе, продавали нелицензионный алкоголь.

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