Житель Петербурга незаконно прописал у себя 13 мигрантов

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Житель Петербурга за деньги прописал у себя 13 граждан республики Узбекистан.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, обвиняемый фиктивно поставил на миграционный учет 13 граждан республики Узбекистан, которые фактически по адресу проживать не собирались.

В качестве вознаграждения за фиктивную постановку на миграционный учет злоумышленник получил по 100 рублей за каждого из 13 иностранцев.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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