Мигранты торговали нелицензионным алкоголем в шашлычной в Колпино

Сотрудники прокуратуры Колпинского района проверили кафе «Шашлык Хаус» по улице Ремизова на соблюдение закона. Оказалось, что нелегалы, работающие в кафе, продавали нелицензионный алкоголь.

Как сообщили в GazetaSPb в городской прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что в шашлычной незаконно работают трое граждан Узбекистана и один из Азербайджана. В отношении троих нелегалов составил протоколы об административных нарушениях, а четвертого оштрафовали и депортировали.

Также в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выявили хранение алкоголя, на который не нашлось лицензии и документов на продажу. Индивидуальный предприниматель, владеющий заведением, понесет за этот ответственность.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что полиция проверила 43 мигрантов после драки у Апраксина двора.