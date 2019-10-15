Мигранты торговали нелицензионным алкоголем в шашлычной в Колпино

Мигранты торговали нелицензионным алкоголем в шашлычной в Колпино
Нелегалы, работающие в кафе, продавали нелицензионный алкоголь. Фото: Google.Maps

Сотрудники прокуратуры Колпинского района проверили кафе «Шашлык Хаус» по улице Ремизова на соблюдение закона. Оказалось, что нелегалы, работающие в кафе, продавали нелицензионный алкоголь.

Как сообщили в GazetaSPb в городской прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что в шашлычной незаконно работают трое граждан Узбекистана и один из Азербайджана. В отношении троих нелегалов составил протоколы об административных нарушениях, а четвертого оштрафовали и депортировали.

Также в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выявили хранение алкоголя, на который не нашлось лицензии и документов на продажу. Индивидуальный предприниматель, владеющий заведением, понесет за этот ответственность.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что полиция проверила 43 мигрантов после драки у Апраксина двора.

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