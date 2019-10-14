Полиция проверила 43 мигрантов после драки у Апраксина двора

У Апраксина двора в сентября произошла массовая драка. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

У Апраксина двора в сентября произошла массовая драка. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Петербурге продолжается расследование дела о массовой драке у Апраксина двора. В полицию для проверки доставили 43 нелегальных мигрантов.

Задержан один подозреваемый. Мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В рамках расследования 11 октября сотрудники уголовного розыска Главка при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия по 18 адресам. При обысках обнаружили помповое ружье и травматический пистолет. Были ли они приобретены законно, пока не установлено.

К административной ответственности привлекли 21 мигранта. Некоторым из них грозит принудительное выдворение за пределы России.

Напомним, 14 сентября у Апраксина двора произошел конфликт между мигрантами. После чего в одну из больниц города госпитализировали двух мужчин с ножевыми ранениями.