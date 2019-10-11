После драки мигрантов у Апраксина двора проводятся обыски

В Петербурге 11 октября проводятся масштабные оперативные мероприятия. Поводом для этого стала драка между мигрантами у Апраксина двора.

Правоохранители проверяют адреса компактного проживания граждан ближнего зарубежья, полученные в результате расследования драки, которая произошла 14 сентября в Центральном районе Петербурга. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 14 сентября у Апраксина двора произошел конфликт. На момент прибытия полицейских на месте никого не было. Чуть позже в одну из больниц Петербурга госпитализировали двух мигрантов с ножевыми ранениями. Мужчины заявили, что пострадали в результате драки с группой неизвестных в Апраксином переулке.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».