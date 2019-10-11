После драки мигрантов у Апраксина двора проводятся обыски

После драки мигрантов у Апраксина двора проводятся обыски
В Петербурге проходят обыски после драки мигрантов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Петербурге 11 октября проводятся масштабные оперативные мероприятия. Поводом для этого стала драка между мигрантами у Апраксина двора.

Правоохранители проверяют адреса компактного проживания граждан ближнего зарубежья, полученные в результате расследования драки, которая произошла 14 сентября в Центральном районе Петербурга. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 14 сентября у Апраксина двора произошел конфликт. На момент прибытия полицейских на месте никого не было. Чуть позже в одну из больниц Петербурга госпитализировали двух мигрантов с ножевыми ранениями. Мужчины заявили, что пострадали в результате драки с группой неизвестных в Апраксином переулке.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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