Предпринимателям Ленобласти предложат компенсировать реставрацию объектов культурного наследия

Предпринимателям Ленобласти предложат компенсировать реставрацию объектов культурного наследия
Губернатор надеется таким образом простимулировать бизнес к сохранению и заботе об объектах культурной значимости. Фото: Baltphoto

В правительстве региона разрабатывают механизмы поддержки предпринимателей, занимающихся восстановлением исторических объектов.

Варианты поддержки обсудили на заседании координационного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса в Ленобласти. По мнению губернатора региона, Александра Дрозденко, власти могут предложить предпринимателям свою поддержку, снизив ставку по арендной плате.

Кроме того, глава области предложил осуществлять реставрационные работы в счет арендной платы. Собственникам старинных объектов в плачевном состоянии могут компенсировать часть затрат на восстановление зданий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области планируют развивать сеть велосипедных дорожек. В этом региональным властям поможет опыт европейских коллег.

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