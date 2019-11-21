Cемак рассказал, кто из игроков не сможет сыграть с «Рубином»

Главный тренер петербургского «Зенита» рассказал о травмированных игроках команды перед матчем 17-го тура чемпионата России с «Рубином».

Главный тренер отметил, что повреждения есть у Олега Шатова.

«Остальные в той или иной степени будут готовы принять участие в матче. Вопрос по Юрию Жиркову.», — сказал Семак, сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Он добавил, что восстановление Андрея Лунева не так, как хотелось бы, поэтому он вряд ли появится на поле в матче с «Рубином».

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Рубином» состоится 23 ноября в 14:00 в мск. Встреча пройдет на Казань Арене. На матч «Зенит» — «Рубин» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги назначен арбитр Сергей Иванов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит». Тренер заявил, что сразу же после освобождения Кокорина из заключения, где он провел около года, тренер позвонил ему с предложением вернуться в петербургский клуб.