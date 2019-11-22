На Кузбассе в мусорном баке нашли части тела школьной уборщицы

Жильцы многоквартирного дома в поселке Бачатский Кемеровской области обнаружили расчлененную мертвую женщину в мусорном баке. Подозреваемого убийцу уже задержали.

Как сообщает СУ СКР по Кемеровской области, жители поселка обнаружили части тела в мусорном контейнере и сразу вызвали правоохранителей. На место прибыл участковый и дожидался следственную группу. В этот момент к мусорному баку шел мужчина, в руках которого находился еще один сверток с кусками тела.

Мужчина был оперативно задержан, а в его квартире провели обыски, где нашли оставшиеся части тела 43-летней женщины. Задержанный находился в нетрезвом состоянии.

Установлено, что убитая совместно с подозреваемым в течение нескольких дней распивали алкоголь в квартире. В какой-то момент они начали ссориться и мужчина ударил ее по голове, после чего женщина умерла.

По данным sibdepo.ru, убитая работала школьной уборщицей. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Соколов готов оплатить ее похороны.