Обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Соколов готов оплатить ее похороны

Обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Соколов готов оплатить ее похороны
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Бывший доцент одного из университетов Петербурга Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве 24-летней девушки, хочет помочь ее близким с похоронами. Такое заявление сделал адвокат историка.

По словам адвоката, Соколов тоже хотел бы оказать материальную помощь. Как сообщают «РИА Новости», он также добавил, что обвиняемый не расценивает это как «откуп», а лишь надеется «смягчить трагедию».

Адвокат добавил, что пытался связаться с семьей убитой аспирантки, однако подробностей возможных переговоров не раскрыл.

О трагедии стало известно 9 ноября. Рано утром Соколова вытащили из Мойки, а вместе с ним и женские части тела. Оказалось, что это его бывшая ученица, с которой он и проживали совместно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что появилась новая версия убийства 24-летней аспирантки. Стало известно, что преподаватель СПбГУ якобы застрелил девушку во сне. В ее голову были выпущены четыре пули. До этого он заявлял, что трагедия произошла в результате ссоры.

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