Соцпредпринимателей Петербурга хотят освободить от имущественного налога.

Соцпредпринимателей Петербурга хотят освободить от имущественного налога.
Авторы также отметили, что ограничиваться отменой уплаты имущественного налога не стоит, необходимо разработать специальные программы поддержки. На фото: Денис Четырбок (Законодательное собрание Санкт-Петербурга)

Предприятия, трудоустраивающие инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста, а также оказывают им социальные услуги, могут получить налоговые льготы.

Такие организации планируют освободить от уплаты имущественного налога. Законопроект, авторами которого выступили депутаты Денис Четырбок и Анатолий Дроздов, направлен в Законодательное собрание Петербурга. На данном этапе парламентарии поддержали коллег.

Об этом стало известно в пятницу, 22 ноября. Авторы законопроекта отмечают, что отсутствие налоговых льгот затрудняет существование социальных организаций. По мнению депутатов, предпринимательство, оказывающее услуги инвалидам и пожилым людям, должно иметь государственную поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСе предложили увеличить штрафы за несанкционированные свалки.

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