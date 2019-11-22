Соцпредпринимателей Петербурга хотят освободить от имущественного налога.

Предприятия, трудоустраивающие инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста, а также оказывают им социальные услуги, могут получить налоговые льготы.
Такие организации планируют освободить от уплаты имущественного налога. Законопроект, авторами которого выступили депутаты Денис Четырбок и Анатолий Дроздов, направлен в Законодательное собрание Петербурга. На данном этапе парламентарии поддержали коллег.
Об этом стало известно в пятницу, 22 ноября. Авторы законопроекта отмечают, что отсутствие налоговых льгот затрудняет существование социальных организаций. По мнению депутатов, предпринимательство, оказывающее услуги инвалидам и пожилым людям, должно иметь государственную поддержку.
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