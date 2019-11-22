Петербургская компания оплатила 3,5 млн рублей долга только после ареста имущества

После ареста недвижимости компания погасила все задолженности в полном размере. Фото: Baltphoto

После ареста недвижимости компания погасила все задолженности в полном размере. Фото: Baltphoto

Компания ООО «РусИнвестКом» должна была выплатить 3 млн 346 тысяч рублей «Системам пожарной безопасности», однако не исполняла решение суда.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал «РусИнвестКом» оплатить 3,3 миллиона рублей в пользу «Систем пожарной безопасности». Несмотря на официальное постановление, организация игнорировала исполнение предписания, сообщают в пресс-службе УФССП Петербурга.

Тогда приставы вынесли предупреждение компании-должнику, прибавив еще 246 тысяч рублей исполнительского сбора. После этого приставам поступила информация, что фирма владеет жилплощадью в Ленобласти, площадью более 430 «квадратов». Ведомству пришлось наложить арест на имущество, после чего компания выплатила долг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Ленобласти отправят за решетку из-за долгов по алиментам.