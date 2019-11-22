В Петербурге осудили мошенницу-туроператора, продавшую путевки на 1,6 млн рублей

В Петербурге Колпинский районный суд вынес приговор Евгении Кузьминой, которая признана виновной в мошенничестве, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что в период с мая 2017 года по август 2018 года Кузьмина представлялась людям начальницей ООО «Клуб путешествий Панорама». При этом организация закрылась еще в 2014 году.

Женщина предлагала горожанам услуги по подбору и бронированию туров, брала 100% предоплату и делала вид, что работа в турагентстве активно продвигается. Получив деньги, она не выполняла свои обязательства.

Таким образом Кузьмина «развела» 13 человек на 1,6 млн рублей. Мошеннице назначили четыре года лишения свободы условно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Добрые» мошенники за миллион помогли пенсионеру снять деньги с карты на Гороховой.