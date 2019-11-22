В Санкт-Петербурге обсудили перспективы закупок крупнейших госкомпаний

Практика применения федерального закона №223», которая прошла в деловом квартале «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге, собрала представителей заказчиков, органов исполнительной власти, операторов ЭТП, общественных организаций для того, чтобы обсудить перспективы развития корпоративных закупок. Организатором конференции выступил Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга при поддержке федеральной электронной площадка РТС-тендер. По ее итогам планируется создать и направить федеральным властям и исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга документ, который объединит пожелания всех участников рынка относительно направления дальнейшего законодательного реформирования отрасли.

В мероприятии приняло участие более 200 гостей. В программе обсуждалось создание благоприятной конкурентной среды, влияние ужесточения антикартельных мер, антимонопольный комплаенс и последствия его использования, обзор судебной практики и роль судебного прецедента, протекционизм и импортозамещение. Топ-менеджеры крупных заказчиков — ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», ПАО «Ростелеком» — поделились своими подходами к содержанию положения о закупках.

На настоящий момент по данным единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) сумма закупок по 223-ФЗ составляет порядка 11,5 трлн рублей, при этом запланировано было закупок на сумму свыше 52 трлн рублей. Участники рынка отмечают, что основная претензия к 223-ФЗ – непрозрачность и низкий уровень конкуренции. Есть много проблем и с ненадлежащим исполнением или неисполнением вообще в рамках этого закона.

«Имеются случаи заключения сделок в условиях, когда в тендере всего один участник. Многие поставщики, особенно представители малого и среднего бизнеса вообще не знают, что проводятся конкретные торги, поэтому одна из первоочередных задач – повысить эффективность информирования о торгах, —

заявил глава Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Александр Жемякин,

– При том что важную роль для развития экономики, обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства играют корпоративные закупки, доля которых в госзаказе достигает 60%».

Генеральный директор площадки РТС-тендер Владимир Лишенков в ходе модерации мероприятия отметил, что большую часть проблем в корпоративных закупках можно решить автоматизацией и цифровизацией, достаточно изучить предложение современных продуктов на рынке и выбрать соответствующее под потребности компании.

«Полная автоматизация предполагает снижение уровня человеческого контроля, что само по себе революционно и качественно обновляет сформировавшиеся практики, —

отметил Владимир Лишенков,

– Я полагаю, что по итогам этой конференции необходимо подготовить документ, отражающий все предложения участников рынка по дальнейшему реформированию федерального закона №223. В дальнейшем этот документ должен быть направлен в Правительство РФ».

По словам начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Артема Лобова, несмотря на высокий уровень объема торгов по 223-ФЗ – порядка 16,5 трлн рублей в год – уровень экономии здесь составляет около 1%. Для сравнения ежегодно на закупках по 44-ФЗ расходуется около 7 трлн рублей при экономии 5-7%. При этом, 223-ФЗ более лоялен как к заказчикам, так и к поставщикам: заказчик сам диктует условия закупки, поэтому исполнять их проще.

Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Корпорация МСП» Анна Саблукова отметила результаты оценки качества и структуры закупок у субъектов МСП крупнейшими заказчиками, проведенной Корпорацией совместно с Интерфакс на основании сведений о заключенных в 1 полугодии 2019 года договорах. Так, экономия средств при закупках у субъектов МСП составила 8, 23%, что существенно выше общей практики применения 223-ФЗ. При этом уровень конкуренции (среднее количество поданных заявок на закупку среди субъектов МСП) составил 2,08, что в 1,5 раза выше общей практики по 223-ФЗ. ________________________________________________________________________________

РТС-тендер — федеральная электронная площадка, уполномоченная для проведения госзакупок по 44-ФЗ, закупок в соответствии с 223-ФЗ, имущественных торгов, торгов по коммерческим закупкам, закупкам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 615-ПП РФ. В 2018 году площадка прошла отбор, выполнив все требования Министерства финансов РФ в рамках реформы отрасли, а также организовала взаимодействие со всеми банками, уполномоченными на работу со специальными счетами.

На настоящий момент за время работы площадки суммарно по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ было проведено порядка 2,1 млн торгов на сумму свыше 5,5 трлн рублей. Площадка имеет центральный офис в г.Москва, широкую сеть из 5 филиалов и 35 представительств в регионах РФ. Стратегическими партнерами площадки являются: ПАО «Совкомбанк», общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».