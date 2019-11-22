В Южно-Китайском море зафиксировали «подводный ядерный взрыв»

В Южно-Китайском море зафиксировали &#171;подводный ядерный взрыв&#187;
Роспотребнадзор усилил мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях. Фото: pixabay.com

Океанографические приборы, контролирующие состояние Южно-Китайского моря, запечатлели мощный подводный взрыв.

Предположительно, инцидент произошел на глубине около пятидесяти метров. По данным зарубежного портала Hal Turner Radio Show, мощность взрыва должна быть от 10 до 20 килотонн. Издание также подчеркивает, что происшествие не являлось землетрясением.

Эксперты не исключают, что это был ядерный взрыв, поскольку обычное взрывчатое вещество не располагает такой мощностью. В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что, по данным Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в этом районе действительно зафиксировано повышение радиационного фона.

Ведомство контролирует ситуацию, россиянам на данный момент ничего не угрожает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате взрыва газового баллона при тушении пожара в Луге пострадал один спасатель.

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В Южно-Китайском море зафиксировали «подводный ядерный взрыв»
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