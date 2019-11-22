Ученые: через два года начнется эпоха модификации людей

По мнению шотландских экспертов, генетическая модификация людей станет масштабной уже через пару лет.

Как утверждают ученые из Абертейского университета в Шотландии, уже на сегодняшний день изменение структуры генома может применяться для предотвращения передачи генетических заболеваний. Наука способна воздействовать на человека, фактически редактируя его здоровье, ещё на эмбриональной стадии.

Как пишет CNN, ссылаясь на специалиста по биоэтике, потенциально модернизированные биотехнологии позволят значительно увеличить продолжительность жизни людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые озвучили основную причину возникновения злокачественных опухолей. По мнению экспертов, опасным фактором является наличие в организме хронических воспалений.