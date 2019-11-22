«Зенит» отправился в Казань на матч с «Рубином»

Матч между «Зенитом» и «Рубином» состоится 23 ноября в 14:00 в мск. Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»

Матч между «Зенитом» и «Рубином» состоится 23 ноября в 14:00 в мск. Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» отправился в Казань на матч 17-го тура РПЛ с «Рубином».

Об этом сообщается в официальном Twitter питерского клуба.

Отметим, что «Зенит» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Рубин» (17) — 13-й.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Рубином» состоится 23 ноября в 14:00 в мск. Встреча пройдет на Казань Арене. На матч «Зенит» — «Рубин» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги назначен арбитр Сергей Иванов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит». Тренер заявил, что сразу же после освобождения Кокорина из заключения, где он провел около года, тренер позвонил ему с предложением вернуться в петербургский клуб.