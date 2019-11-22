Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал желание Украины оспорить решение Дании

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Разрешение властей Дании на строительство газопровода «Северный поток — 2» основано на тщательном анализе воздействия на окружающую среду. Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG.

Так в компании прокомментировали желание Киева оспорить в суде разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах.

«Решение Датского энергетического агентства предоставить разрешение на строительство основано на тщательной оценке воздействия на окружающую среду, а также на заявлениях экспертных властей Дании и широких консультациях, как на национальном, так и международном уровне», — заявил представитель Nord Stream 2 AG, сообщает ТАСС.

Накануне Украина заявила, что может подать апелляцию на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, 30 октября датское энергетическое агентство DEA выдало разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2». До этого Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.