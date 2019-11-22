Черчесов: «Ничего страшного, что с Данией играем в Копенгагене»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не расстроился из-за того, что наша команда проведет матч с Данией в Копенгагене, а не в Петербурге. По итогам жеребьевки российская сборная проведет две встречи в Петербурге, но с Данией сыграет в гостях.

«Результаты жеребьевки приняли как данность. Фактор своих стен важен, но жребий оказался более благосклонен к датчанам, они проведут все матчи в Копенгагене. Но ничего страшного, будем готовиться», — сказал Черчесов, сообщает «Спорт Экспресс».

Стало известно, сборная России по футболу сыграет с национальной командой Дании в рамках грядущего Чемпионата Европы-2020. Жеребьевка определила команду, которая проведет все три встречи группового этапа на домашнем стадионе. В этот раз привилегия досталась Дании. По итогам дополнительной жеребьевки, проведенной 22 ноября, противником России в рамках матча европейского чемпионата по футболу, который состоится в 2020 году, станет Дания. Матч состоится в Копенганене. В Петербурге пройдут два матча: против Бельгии и Финляндии или Уэльса.

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