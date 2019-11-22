Мединский объяснил, почему сравнил доцента Соколова с Джокером

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что сравнение обвиняемого в убийстве доцента Олега Соколова с вымышленным героем Джокером должно было стать предупреждением об угрозе материализации идей.

По словам министра культуры, фильм «Джокер» может быть «скрытым оправданием» героя-убийцы, а такие идеи могут материализоваться.

«Я просто хотел дать понять, что любой творческий образ, любая идея, тем более талантливо исполненная, она имеет материальное выражение и может иметь материальные последствия. Идеи материализуются», — пояснил министр, сообщает РБК.

Ранее министр культуры ответил на просьбу журналиста охарактеризовать доцента петербургского университета, совершившего убийство 24-летней аспирантки.

«Раньше меня спрашивали про Джокера, теперь про Олега Соколова», — заметил Владимир Мединский, который в конце октября раскритиковал голливудский фильм «Джокер», — сказал он.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов ранее признался в убийстве и расчленении аспирантки вуза Анастасии Ещенко. 9 ноября он был задержан, когда пытался утопить в реке Мойке рюкзак с частями тела жертвы. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский сравнил историю убийства аспирантки Олега Соколова с вызвавшей ажиотаж киноисторией «Джокера».