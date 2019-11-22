Кудашов: «Подколзин сыграл нормально. Будем и дальше привлекать молодежь»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над череповецкой «Северсталью».

«Было два выходных, но их нельзя назвать полноценными. Народ в себя приходил после сложных игр, длительного перелета. Ну и было время подготовиться. Надеемся, это пошло на пользу», — отметил тренер, сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Также главный тренер оценил игру нападающего СКА Василия Подколзина, который в прошлом году дебютировал в КХЛ за СКА.

«Играл нормально. Будем и дальше привлекать молодых», — отметил он.

Напомним, СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 5:2 в пользу СКА. Встреча прошла в Петербурге в Ледовом дворце. Следующий матч состоится 25 ноября в Ледовом. СКА сыграет с «Куньлунь Ред Стар».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).