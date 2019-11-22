Зоозащитница с ножом набросилась на женщину в мехах в церкви

Женщина и раньше совершала нападения на людей в мехах. Фото: Pixabay

Женщина и раньше совершала нападения на людей в мехах. Фото: Pixabay

Зоозащитница животных с ножом напала на женщину в мехах, которая пришла в церковь с детьми.

Инцидент произошел в американском штате Огайо, сообщает Metro.co.uk.

По предварительной информации, агрессивная защитница животных нанесла три удара ножом в живот и в руку няне, которая пришла вместе с детьми в церковь. Пострадавшую увезли в больницу.

Женщина и раньше совершала нападения на людей в мехах. В прошлом году она напала на человека в куртке с искусственным мехом. Однако тогда она повредила только одежду.

Известно, что 2012 года активистка была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера с целью убивать людей, которые носят мех.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге госпитализирован 36-летний гражданин одного из сопредельных государств. Мужчина получил удар ножом в область груди. Потерпевшего увезли на скорой из дома 124 корпус 5 по Октябрьской набережной. Медики оценивают его состояние как тяжелое.