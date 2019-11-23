Глава МИД Швеции считает, что россияне боятся ехать в страну

Анн Линде предположила, что страхи связаны с дезинформацией.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Слова главы МИД Швеции Анн Линде приводит RT. Политик отметила, что представители российского гражданского общество отказались приезжать в Швецию и это – тревожный знак. Их решение, убеждена министр, продиктовано страхом – люди думают, что на территории Швеции небезопасно из-за разгула организованной преступности.

Анн Линде подчеркнула, что СМИ не совсем верно освещают ситуацию: они концертируют внимание на негативе и не пишут о положительных вещах. Она призвала «поставить заслон дезинформации» и продемонстрировать, что власти борются против бандитов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самый высокий в Швеции горный пик потерял свой статус из-за таяния льда.