Глава МИД Швеции считает, что россияне боятся ехать в страну

Глава МИД Швеции считает, что россияне боятся ехать в страну
Фото: Pixabay

Анн Линде предположила, что страхи связаны с дезинформацией.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Слова главы МИД Швеции Анн Линде приводит RT. Политик отметила, что представители российского гражданского общество отказались приезжать в Швецию и это – тревожный знак. Их решение, убеждена министр, продиктовано страхом – люди думают, что на территории Швеции небезопасно из-за разгула организованной преступности.

Анн Линде подчеркнула, что СМИ не совсем верно освещают ситуацию: они концертируют внимание на негативе и не пишут о положительных вещах. Она призвала «поставить заслон дезинформации» и продемонстрировать, что власти борются против бандитов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самый высокий в Швеции горный пик потерял свой статус из-за таяния льда.

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Глава МИД Швеции считает, что россияне боятся ехать в страну
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