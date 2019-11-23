Показ Victoria’s Secret отменили впервые за четверть века

Показ Victoria&#8217;s Secret отменили впервые за четверть века
Бренд Victoria's Secret. Фото: instagram.com/victoriassecret

Бренд Victoria’s Secret ежегодно, начиная с 1995 года, устраивал модные показы нижнего белья. Слухи об отмене шоу в этом году пошли еще летом, теперь руководство марки подтвердило их.

Причиной отмены показа Victoria’s Secret, по словам руководства бренда, стали проблемы с финансами. При этом, в последние годы общественность активно критиковала бренд из-за его сотрудничества с исключительно худыми моделями — Victoria’s Secret отказывался выпускать на подиум моделей-трансгендеров или моделей плюс-сайз, сообщает CNN.

В последнем квартале 2019 года убытки компании составили $252 млн. Ангелы Victoria’s Secret выходили на подиум начиная с 1995 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Victoria’s Secret впервые прорекламирует модель plus-size.

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