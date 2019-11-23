Глава старообрядческой церкви рассказал Путину о возвращении старообрядцев в Россию

Епископ Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий выразил благодарность президенту Владимиру Путину за оказанное содействие.

Встреча главы старообрядческой церкви и российского лидера состоялась сегодня, 23 ноября. Митрополит поделился с президентом, как проходит возвращение старообрядцев на родину. На сегодняшний день, по словам Корнилия, переселено уже 130 семей.

Такие результаты за последние два-три года достигнуты при активном содействии Путина, возглавившего процесс переселения старообрядцев из-за границы, подчеркнул епископ. Он также добавил, что в 2020 году ожидается возвращение еще порядка 120 семей из Латинской Америки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 19 декабря 2019 года пройдет ежегодная большая пресс-конференция с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.