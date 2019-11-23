Турецкий парламент одобрил введение налога на проживание в отелях

С апреля 2020 года российским туристам придется тратить больше денег на отдых в Турции, сообщил глава федерации турецких отельеров Осман Айык.

Как сообщает РИА Новости, подорожание отдыха в Турции связано с введением нового двухпроцентного налога на проживание в отелях. Соответствующий закон вступит в силу с 1 апреля следующего года.

Стоимость турпакетов при этом останется неизменной. Туристов попросят оплатит налог при выезде из отеля. Ответственность за сбор налогов берут на себя отельеры.

По словам Айыка, закон может быть подписан турецким президентом уже на следующей неделе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конгресс США одобрил новые санкции против Турции. Также МИД, Минфин и разведку США обязали предоставить информацию о доходах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его близких родственников.