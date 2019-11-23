В Петербурге полиция задержала водителя, стрелявшего из окна во время езды

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя, который ночью 22 ноября ехал в районе Московских ворот и стрелял из окна авто, предположительно, из автомата.

Полицейские задержали злоумышленника в субботу, 23 ноября. Им оказался 21-летний петербуржец. Автомобиль «Лада Приора», на котором передвигался преступник во время стрельбы, изъят в рамках возбужденного уголовного дела. Стражи порядка устанавливают местонахождения оружия, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с пятницы на субботу в Московском районе Северной столицы водитель «Лады Приоры»внезапно стал стрелять в воздух, по предположениям свидетелей, из охолощенного автомата. Очевидцы засняли происшествие на видео, поделившись им в социальных сетях.