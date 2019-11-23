Британским режиссерам выдали инструкцию по съемкам откровенных сцен

Новое руководство по обнаженным съемкам уже одобрено членами Гильдии кинорежиссеров Великобритании.
Информация о разработанной памятке с правилами съемок откровенных сцен в фильмах появилась на официальном портале ассоциации кинорежиссеров Британии. Инструкция поможет не только режиссерам, но и сценаристам, и самим артистам.
Согласно правилам, актера необходимо уведомить об откровенных съемках не менее чем за двое суток до их начала. Артистам настоятельно рекомендуют использовать в кадре специализированные бикини, а также посещать кастинги вместе с ассистентом.
Отдельное требование к режиссерам заключается в том, чтобы не просить актеров полностью обнажаться во время кастинга.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иван Охлобыстин выступил в защиту снявшейся обнаженной Кристины Асмус.