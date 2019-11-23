Ученые: с помощью жидких кристаллов мир можно увидеть четырехмерным

Ученые: с помощью жидких кристаллов мир можно увидеть четырехмерным
Несмотря на прогрессивность, разработка ученых нуждается в совершенствовании. Фото: pixabay.com

Китайские ученые открыли способ увидеть мир в четырехмерном изображении: для этого необходимы микроскопические линзы, сделанные из жидких кристаллов.

Специальная камера, оснащенная жидкокристаллическими линзами, способна восстановить три пространственные координаты объектов, лежащих в поле зрения человека. Однако кроме этого камера может определить уровень поляризации отражаемого света.

Особые линзы меняют свой размер от центра к краю, создавая таким образом фокальное расстояние. Кристаллы также двигаются по кругу, и это является определяющем фактором прозрачности световой поляризации. При этом авторы исследования, китайские специалисты из Нанкинскго университета, отмечают, что изобретение нуждается в серьезной доработке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов, через два года в мире начнется массовая модификация генома людей.

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