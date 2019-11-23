Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды

Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды
Новый навык дает пчелам-"серфингистам" шанс спастись. Фото: pixabay.com

Исследования показали, что пчелы значительно эволюционировали: раньше, падая в воду, насекомые тонули, не зная, как выбраться, однако теперь они научились использовать для спасения крылья.

Пчелы фактически научились «плавать», передвигая в воде крыльям на манер доски для серфинга. Активными движениями пчёлы создают под собой волну, которая выталкивает их на поверхность. К таким выводам ученым позволила прийти замедленная съемка насекомого, помещенного в емкость с водой.

Как выяснилось, подобная техника помогает пчелам передвигаться со скоростью до трех длин тела в секунду. Однако новые способности не могут длительно поддерживать насекомое на плаву, сил, чтобы активно шевелить крыльям, хватает на несколько минут. Предположительно, этого времени хватит, чтобы добраться до суши.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские ученые смогли добиться четырехмерного изображения.

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