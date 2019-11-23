В Самаре загоревшуюся BMW X6 потушил ассенизатор

"Лучше пусть воняет, чем сгорит", - отметили интернет-пользователи в комментариях. Фото: vk.com/overstory163

"Лучше пусть воняет, чем сгорит", - отметили интернет-пользователи в комментариях. Фото: vk.com/overstory163

На дороге города Самары загорелась люксовая иномарка. Владелец BMW X6 мог лишиться авто, однако его выручил проезжавший мимо ассенизатор: иномарку потушили сточными водами.

Об инциденте стало известно в субботу, 23 ноября. Очевидец опубликовал «Вконтакте» видеоролик с процессом тушения дорогого авто. На записи видно, что эпицентр пожара находится под капотом BMW. Остановившийся ассенизатор сначала поливал закрытый капот, однако после владельцу авто удалось открыть его.

Спустя мгновение из-под крышки взметнулся огонь, но водитель ассенизатора с помощью канализационной субстанции оперативно потушил его. Интернет-пользователи с юмором отнеслись к ситуации и отметили, что в такой ситуации подойдет любой способ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в СНТ «Клен» в Ленинградской области сгорел дачный дом.