Зрители «Голоса» возмутились выбором Сергея Шнурова

Своим выбором победителя Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг поединков восьмого сезона популярного телевизионного шоу «Голос».

В субботу, 23 ноября, в выпуске восьмого сезона передачи «Голос», где участники выступали в дуэтах-поединках, а наставники должны были выбрать лучшего исполнителя, мнения Сергея Шнурова и всех остальных, включая его коллег, резко разделились.

Выступление Ирины Чуваковой совместно с Дмитрием Клинаевым, спевших песню «Бледный бармен» группы Рондо, не пробудило симпатию к девушке со стороны наставников и зрителей. Они сочли более талантливым молодого человека. Однако Шнуров сделал выбор именно в сторону Ирины, мотивировав это непереносимостью женских слез. Окружающих возмутил такой способ принятия решений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров и ранее, еще на этапе отбора участников шоу, отличился вызывающим поступком.