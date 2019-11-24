Во Всеволожском районе спасатели потушили горящий дом на 104 «квадратах»

Во Всеволожском районе Ленобласти полыхал дом. Огонь распространился на площади 104 квадратных метра постройки в ДМП «Рыжики».

О пожаре сообщили в дежурную часть накануне, 23 ноября, в 23:45. К месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников. На тушение огня им потребовалось чуть более часа.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, что в настоящее время проводится дознание по пожару. Выясняются все детали произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о горящей иномарке. Машина по неизвестным причинам вспыхнула на Лахтинском проспекте. Прибывшие пожарные тушили ее около получаса.