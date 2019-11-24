По Приморскому району разгуливают два козла

По Приморскому району разгуливают два козла
Козлы на Парашютной. Фото: vk.com/lahta_spb

Местные жители заметили двух козлов, разгуливающих по Приморскому району Петербурга.

Животных заметили на Парашютной улице. Они шли неспеша вдоль припаркованных машин. Кто- то предположил, что козлы идут к забронированному каршерингу.

«Так вот кто шумит после 22 часов, паркуется где попало и гадит в парадных», — шутит один из пользователей соцсетей в группе «Лахта Онлайн | Приморский район» «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что опекун Эльвира Головина несколько лет навещала козла Тимура, за дружбой которого с тигром Амуром наблюдал весь мир. Теперь она продолжит шефство над его сыном Тимуридом.

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По Приморскому району разгуливают два козла
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