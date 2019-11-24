РПЛ осудила оскорбительные кричалками фанатов московского «Спартака» в адрес Дзюбы

Российская премьер-лига возмутилась оскорбительными кричалками фанатов московского «Спартака» в адрес нападающего петербургского и капитана сборной России по футболу «Зенита» Артема Дзюбы на матче 17-го тура с «Уралом».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте РПЛ.

«На матче 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. Российская премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (0:0).

Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы.

Похожий инцидент произошел после победного матча против команды Сан-Марино. Болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. РФС разыскивает их, чтобы применить санкции. Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.