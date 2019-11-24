Панов высказался об оскорблениях в адрес Дзюбы: «Если человек неприятен фанатам «Спартака», тут ничего не поделаешь»

Бывший футболист «Зенита» Александр Панов прокомментировал инцидент с Артемом Дзюбой, которого оскорбили болельщики «Спартака».

«Такова судьба болельщика. Эти вещи не искоренить. Если человек неприятен красно-белым болельщикам, то тут уже ничего не поделаешь. Никому же не запрещено кричать с трибуны», — сказал Панов, сообщает Sports.ru.

При этом он отметил, что это «плохо, что Дзюбу так откровенно оскорбляют».

Инцидент произошел во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (0:0).

Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы.

Похожий инцидент произошел после победного матча против команды Сан-Марино. Болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. РФС разыскивает их, чтобы применить санкции. Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

РПЛ уже осудила поступок фанатов «Спартака». Им могут запретить посещение гостевого сектора в матче 18-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом», который состоится 1 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.