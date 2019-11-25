На Энергетиков после нападения мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга из дома №72 по проспекту Энергетиков в Александровскую больницу с ранением грудной клетки и тяжелым состоянием доставили мужчину.

Подозреваемым оказался 44-летний житель Краснодарского края, который проживал в Кудрово без регистрации. Он умышленно нанес пострадавшему несколько ударов ножом в грудь. У мужчины диагностировали ранение грудной артерии и внутриплевральное кровотечение, сообщили в «Мойке78».

Отмечается, что подозреваемый совершил нападение из-за личной неприязни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководителя преступной группы наркоторговцев приговорили к 8 годам и 8 месяцам в колонии.Суд приговорил его к 8 годам и 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима.