Японский дипломат рассказал, с чем у японцев ассоциируется Россия

Среди главных ассоциаций с Россией у японцев — храм Василия Блаженного в Москве, петербургский Эрмитаж и Байкал. Об этом рассказал генконсул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно.

Кадзухиро Куно также рассказал, что также большой популярностью у японцев пользуются цирк и балет. Генконсул рассказал, что некоторые туристы из Японии специально едут в Россию ради балета и музыки.

Сам дипломат признался, что влюблен в российскую литературу и оперу. Так, он читал произведения многих российских классиков, среди которых Александр Пушкин, Лево Толстой, Антон Чехов, Николай Гоголь, Федор Достоевский и другие

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японские бизнесмены хотят открыть рестораны и начать производить сакэ в Петербурге.