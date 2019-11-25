Японский дипломат рассказал, с чем у японцев ассоциируется Россия

Японский дипломат рассказал, с чем у японцев ассоциируется Россия
Японский флаг. Фото: pixabay

Среди главных ассоциаций с Россией у японцев — храм Василия Блаженного в Москве, петербургский Эрмитаж и Байкал. Об этом рассказал генконсул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно.

Кадзухиро Куно также рассказал, что также большой популярностью у японцев пользуются цирк и балет. Генконсул рассказал, что некоторые туристы из Японии специально едут в Россию ради балета и музыки.

Сам дипломат признался, что влюблен в российскую литературу и оперу. Так, он читал произведения многих российских классиков, среди которых Александр Пушкин, Лево Толстой, Антон Чехов, Николай Гоголь, Федор Достоевский и другие

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японские бизнесмены хотят открыть рестораны и начать производить сакэ в Петербурге.

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