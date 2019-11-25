Сурки в Ленинградском зоопарке впали в спячку до весны

Сурки в Ленинградском зоопарке впали в спячку до весны
Сурки впадают в спячку. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке сурки Ижорик, Августина, три их детеныша и соседка Отрада впали в зимнюю спячку. Из норок они, вероятно, вылезут только в середине весны.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, животные почувствовали приближение холодов и впали в спячку. Зимой их будет греть толстый слой жира.

«День сурка, который в США и Канаде ежегодно отмечают 2 февраля, наши подопечные по традиции проспят, так как в России теплеет значительно позже», — отметили в зоопарке.

В этом году сурки вылезли из норок утром 19 марта, а в прошлом — проспали до апреля.

Напомним, трех сурков Ижорика, Августину и Отраду Ленинградскому зоопарку подарил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Ижорик и Отрада сразу образовали крепкую пару и провели зиму вдвоем. В апреле 2019 года у сурков родилось три детеныша, из домиков они начали выходить ближе к лету.

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