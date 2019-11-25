Песков рассказал, что для Путина смерть Вербицкой стала большой потерей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина смерть бывшего ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой, поскольку она была близким человеком для российского лидера.

Песков также отметил, что президент обязательно найдёт в своем графике время, чтобы попрощаться с профессором, однако не стал вдаваться в детали: посетит ли Путин похороны, неизвестно. Пресс-секретарь главы государства отметил, что Путин крайне ценил Вербицкую и они были хорошими друзьями.

По словам Пескова, смерть Людмилы Вербицкой стала огромной потерей не только для всей российской науки, но и лично для президента, который довольно часто общался с ней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прощание с бывшим президентом петербургского университета Людмилой Алексеевной Вербицкой состоится 27 ноября в зале Двенадцати коллегий СПбГУ.