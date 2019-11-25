Любовь Совершаева переходит на работу в полпредство

Возглавляющая администрацию губернатора Петербурга Любовь Совершаева теперь будет работать в полпредстве президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Об этом в понедельник, 25 ноября, на заседании городского правительство заявил Александр Беглов. Сегодня же соответствующие документы будут направлены в Законодательное собрание для утверждения членами Смольного. На данный момент в обязанности Любови Совершаевой входит контроль за обеспечением деятельности градоначальника и петербургских властей.

С 2013 по 2018 год Совершаева занимала пост замглавы полпреда президента по СЗФО, однако после назначения Беглова губернатором, сменила место работы на Смольный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС Петербурга одобрил поправки к городскому бюджету, предложенные губернатором Александром Бегловым.