В Петербурге завершился опрос Смольного о переименовании «Новокрестовской»

В городской администрации закончилось голосование, где горожанам предоставлялась возможность решить, будет ли «Новокрестовская» переименована в «Зенит».

Итоги подвели в понедельник, 25 ноября. На данный момент аналитики обрабатывают полученные результаты. В скором времени мнение петербуржцев будет обнародовано администрацией, сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что голосование на тему переименования станции было запущено 7 ноября. «Новокрестовскую» хотят сделать «Зенитом» из-за того, что поблизости расположена «Газпром Арена» и, добираясь, до стадиона, горожане и гости Петербурга пользуются метро.

Идея встретила одобрение президента «Зенита» Алексея Медведева, а также ветеранов сине-бело-голубых и нынешнего главного тренера Сергея Семака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Рубин» может уволить тренера после поражения от «Зенита».