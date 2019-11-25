Роза Сябитова пострадала на съемках «Форда Боярда»

Российская телеведущая Роза Сябитова получила травму во время участия в шоу «Форд Бярд» на телеканале «СТС». Она сорвалась в воду.

В ходе съемочного процесса телеведущая выполняла одно из заданий под названием «Ветряная мельница». Ей предстояло проползти по крутящейся лопасти, вынуть из неё ключ, а затем спрыгнуть в воду и открыть добытым ключом плавающий сейф.

Справиться с задачей участнице не удалось и она сорвалась в воду с нескольких метров. После падения Сябитова отказалась продолжать игру, указывая на то, что сильно ударилась об воду. К ней вызвали медиков, которые диагностировали ушиб. В скором времени она вернулась к команде и продолжила игру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об отзыве Розы Сябитовой об Ольге Бузовой. Она заявила, что певица «визжала как сумасшедшая» на шоу «Форд Боярд».